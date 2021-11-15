FBI'ın e-posta sistemine bilgisayar korsanları sızdı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) e-posta sistemine sızan bilgisayar korsanları, on binlerce kişiye 'olası siber saldırılara karşı uyarı' mesajı gönderdi.

Sisteme sızıldığı, FBI'ın ve diğer güvenlik uzmanları tarafından yapılan açıklamayla doğrulandı. Federal Soruşturma Bürosu'ndan yapılan açıklamada, sahte maillerin @ic.fbi.gov ile biten gerçek bir FBI e-posta adresinden gönderildiği belirtildi.

"Olası bir siber saldırıya karşı uyarı"

Siber saldırıdan etkilenen donanımın 'sorunun anlaşılmasından hemen sonra ivedilikle çevrim dışı moda alınmasına rağmen bunun devam eden bir durum' olduğu ve daha fazla detay verilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

E-posta spam göndericilerini ve spam ile ilgili etkinlikleri izleyen Cenevre merkezli sanal tehdit takip kuruluşu Spamhaus Project'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının "olası bir siber saldırıya karşı on binlerce e-posta gönderdiği" belirtildi.