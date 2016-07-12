FBI, gazetecileri dinliyormuş

FBI'nin son beş yıldır gazetecileri gizli bir şekilde dinlediği The İntercept'in Pulitzer Ödüllü editörlerinden Glenn Greenwald tarafından yayınlanan gizli belgelerde ortaya çıktı.

Dünya Bülteni'nde yer alan habere göre; ABD'de ulusal güvenlik amaçları doğrultusunda bilgi toplayan kurumlardan 'Ulusal Güvenlik Belgeleri'ndeki yeni düzenlemede "Yerli İncelemeler ve Operasyon Kuralları" güncelleştirildi. Bu güncelleştirmeler arasında FBI'nin gazeteci ve haber kuruluşlarının telefonlarının dinlenilmesi ve medya kaynaklarının gizli haberlerinin tespit edilmesi doğrultusunda yeni bir karar alındı.

ABD'deki hukuk kurallarına göre, FBI'nin gazetecileri gizlice dinlemesi için eyaletin başsavcısından izin alması gerekiyor. Ancak bu yeni güncellemeyle birlikte FBI'nin gazetecileri dinlemek için kendi hukuk danışmanına başvurması yeterli oluyor.

Basın Vakfı Özgürlüğü Başkanı Trevor Timm, yeni kuralların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek "Bir zamanlar teröristlere ve katiller için yapılan uygulama bugün gazetecilere karşı yapılıyor. Bu yeni güncelleme tam anlamıyla gazetecilerin FBI'nin hedefine konulmasına yeşil ışıktır" ifadelerini kullandı. Eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Thomas Andrews Drake de yabancı ajanslara verdiği demeçte, yapılan bu değişiklik ABD'nin birinci anayasa değişikliği özgürlükleri kapsamında değerlendirilen 'first amendment freedoms'a aykırı olduğunu belirtti.

ABD'de tartışmaya açılan yeni belgelerle ilgili FBI yetkilileri henüz bir yorum yapmadı.

ABD'li gazetecilere göre bu yasa sadece basın özgürlüğünün ihlali anlamına gelmiyor. Birçok gazeteci bu yeni güncellemenin Amerikan Anayasası'nı da ihlal ettiğini belirtiyor.

Glenn Greenwald kimdir?

The İntercept editörü Glenn Greenwald, Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) çalışanı Edward Joseph Snowden'den gelen belgeleri yayınlayarak Pulitzer ödülü kazanmıştı. Greenwald uzun süre ABD yönetiminin hedefinde olmuştu. 2013 yılında Glenn Greenwald’ın partneri David Miranda gizli belgeleri taşıdığı için “terörizm” suçlaması yöneltilmişti. 9 saat sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Greenwald'ın partneri Miranda polisi sorgunun ardından Miranda’nın üzerinde 57 bin gizli belge içeren bir hafıza kartı ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Greenward ise gözdağı vermeye çalışanlardan korkmadığını, elindeki bilgileri artık daha da büyük bir şevkle paylaşacağını ifade etmişti.