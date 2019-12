FBI: Evet, UFO düştü ve içinde 3 uzaylının cesedi bulundu

T24 - Varlığı yıllardır tartışılan ve ABD makamlarının resmi olarak doğrulamadığı “uzaylılar” tartışmasının cevabı 61 yıl sonra geldi. Yayınlanan FBI raporlarında düşen UFO’nun boyutu, insan benzeri uzaylıların giydiği kıyafetler açıkça tanımlanıyor.



İnsanoğlunun en çok merak ettiği konuların başında gelen uzaylılar ilk defa resmi olarak doğrulandı. Federal Araştırma Bürosu (FBI) 1950’de, ABD’ye düşen bir uzay mekiği hakkında hazırlanan özel raporunu önceki gün yayınladı. New Mexico’da düştüğü iddia edilen fakat yıllardır varlığı reddedilen uçan daire hakkında yayınlanan raporda, uzaylıların boyu, mekiğin şekli ve boyutu gibi en ince detaylara yer veriliyor. İsmi açıklanmayan bir kaynak tarafından verilen bilgiler doğrultusunda Washington’da, gizli ajan olarak görev yapan Guy Hottel’in hazırladığı raporda “New Mexico’da üç uzay mekiği ele geçirildi” açıklaması yapıldı.





90 santimetre boyundalar



22 Mart 1950 tarihli belgede “Uçan cisimler ortaları yükselen birer daire şeklinde tanımlanabilir. Cismin çapı 15 metre. Her araçta insan vücuduna benzer üç ceset bulduk.



Bulunanlar 90 santimetre boyunda ve metalik kıyafetler giyiyor. Her birinin vücudu pilotların giydiği kıyafetlere benzer bandajlarla kaplı. Mekiklerin New Mexico’da bulunmasını bölgedeki üst düzey radar sistemine bağlıyoruz.



Uzay mekiğinin kontrol mekanizmasıyla radarın karıştığını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulunuldu.





Sonunda açıklandı



New Mexico’da bulunan Roswel kasabasındaki askeri üsse, 2 Haziran 1947’de bir UFO düştüğü iddia edilmiş, uzaylılar üzerinde bilimsel araştırmalar ve otopsi yapıldığı öne sürül-müştü. İddiaların artması üzerine ABD ordusu “Hava kuvvetleri uçan mekik buldu” başlıklı bildiride “Uzay mekiği hakkındaki iddialar dün gerçek oldu. Roswell Karargahı Hava Üssü’nde bir cisim bulduk” açıklaması yapmıştı. Fakat resmi makamlar 24 saat sonra bu açıklamayı geri çekerek, uçan cismin sadece sıradan bir hava balonu olduğunu bildirerek iddiaları yalanlamıştı. 1947’de FBI tarafından yayınlanan bir başka belgede ise uzay mekiğinin altı köşeli olduğu açıklanmıştı. Belgelerde bu bilgilerin, ulusal güvenliğe darbe vurmamak için NBC ve AP ajansı tarafından yayınlanmadığı belirtildi.





‘Hey dünyalı biz dostuz gerçek oluyor’



Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan FBI raporlarını şöyle yorumladı, “Raporlar evrende başka yaşam formları olduğunun ispatı. Negatif güçler dünyayı ele geçirmek isteseydi bunu binlerce yıl önce yapabilirlerdi. Türkiye’de MİT ve Hava Kuvvetleri İstihbarat biriminde UFO’larla ilgili yakın gözlem raporları var. Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, 4 uçakta 8 üst düzey eğitimli askeri personelle 18 dakika boyunca, bir UFO’yu gözlemlediklerini, yan yana uçtuklarını ve inanılmaz manevralar yaptıklarını açıkladı.“