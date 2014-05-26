FBI, esrar kullanan bilgisayar korsanlarını işe alabilir

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), esrar kullanan internet güvenliği uzmanlarını işe alıp almama konusunu tartışıyor.

Halihazırdaki FBI ilkelerine göre, son üç yıl içinde esrar kullanımış olan kişiler işe alınamıyor. Ancak Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir habere göre, bu durum sıkıntı yaratıyor.

BBC Türkçe'de yer alan haberde, FBI Başkanı James Comey'in bir konferansta yaptığı konuşmada, bu durumun bilgisayar korsanlarını işe alma konusunda sorun çıkardığı yazıyor.

Gazete, Comey'nin "Sanal suçlara karşı mükemmel bir ekip kurmam gerekiyor. Bu ekibte, mülakata gelmeden önce esrar içen gençlerin de yer alması gerekiyor" dediğini belirtiyor.

Haberde, James Comey'nin, esrar kullanan ve FBI'da çalışmak isteyen gençleri uygun pozisyonlara başvurmaları konusunda teşvik ettiği de kaydediliyor.

'Esrar kullanılmasına karşıyım'

Ancak dün Senato'da heyet toplantısına katılan FBI yöneticisi Başkanı Comey, esrar içen bilgisayar korsanları hakkında konuşurken "filozofik ve komik" olmaya çalıştığını belirtti.

Esrar kullanımına karşı olduğunu vurgulayan Comey, bunun hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Comey, "Ben esrar yasağını kaldırmaktan bahsetmedim. Söylemeye çalıştığım, ekibimde değişiklik yapmaya çalıştığım ve bu sorunla boğuştuğumdu" dedi.

'Asıl sorun maaş mı?'

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Richard Clayton BBC'ye yaptığı değerlendirmede "İşe almak istediğiniz bilgisayar korsanları çoğunlukla genç insanlar. Ve genç insanların kötü alışkanlıklara eğilimi olabilir. Mesela esrar içiyor olabilirler. Ancak zaman içinde bu kötü alışkanlıklarını azaltmaları bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Clayton, işe alımlardaki asıl sorunun maaş olabileceğini belirtti: "Hem FBI hem de İngiltere Ulusal Sanal Suçlar Birimi'nin işe almaktaki asıl sıkıntısı maaşlar olabilir. Çünkü özel sektöre kıyaslandığında, verdikleri maaşlar çok düşük kalıyor."