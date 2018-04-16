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Dünya
Deutsche Welle

FBI Eski Başkanı: Trump başkanlığa etik açıdan uygun değil

FBI Eski Başkanı Comey, ABD Başkanı Trump'ı sert sözlerle eleştirdi. Trump'ın "etik olarak" başkanlığa uygun olmadığını savunan Comey, "mütemadiyen yalan söylediğini" ve kadınları da "et parçası" gibi gördüğünü söyledi.

16 Nisan 2018 14:04

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın eski başkanı James Comey görevine son verilmesinin ardından verdiği ilk mülakatta sert açıklamalarda bulundu. Comey Pazar akşamı ABC televizyonunda yayınlanan mülakatta , ABD Başkanı Donald Trump'ın bulunduğu göreve "ahlaki açıdan uygun olmadığını" belirtti.

Trump'ın zihinsel olarak yetersiz olduğu ya da bunama hastalığının ilk aşamalarında olduğuna yönelik söylentilere inanmadığını belirten Comey, "Tıbbi açıdan değil, etik açıdan yeterli olmadığına inanıyorum" dedi.

"Trump yargıyı engelledi"

ABD Başkanı'nın "küçük ya da büyük şeyler hakkında sık sık yalan söylediğini" vurgulayan Comey, Trump'ın yargıyı engellemiş olabileceğini söyledi.

Comey Trump'ın, Beyaz Saray'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'e yönelik soruşturmada dosyanın kapatılmasını isteyerek yargıyı engellemiş olabileceğine dikkat çekti.

FBI Eski Başkanı Comey, Trump'ın kadınlara yönelik davranışlarını da eleştirerek, "kadınlar hakkında konuşuyor ve onlara et parçasıymış gibi muamele ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim başkanımız saygıyı temsil etmeli ve ülkemizi oluşturan değerlerin arkasında durmalı. En önemlisi de hakikat" diyen Comey, şu andaki başkanın bunu yapacak yeterlilikte olmadığını ifade etti.

Comey'nin kitabı çıktı

Comey'nin "Makamdan Büyük: Hakikat, Yalan ve Liderlik" adlı kitabı yayımlandı. Kitabında Trump'a dair röportajında belirttiği ifadelerle anlatan Comey, Trump'ın ülkeyi aynı zamanda bir mafya lideri gibi yönettiği eleştirisini de getiriyor.

Trump, 2017 Mayıs ayında sürpriz şekilde Comey'nin görevine son vermişti. Trump kararına gerekçe olarak FBI'ın ABD seçimlerine yönelik olası müdahalesi nedeniyle yürüttüğü soruşturmayı göstermişti.

AFP, dpa/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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