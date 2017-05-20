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Dünya
Deutsche Welle

FBI eski Başkanı Comey ifade verecek

FBI eski Başkanı James Comey, Rusya’nın Amerikan seçimlerine etki edip etmediği konusunda ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’ne kamuya açık ifade verecek. Comey, Trump tarafından sürpriz bir biçimde görevden alınmıştı.

20 Mayıs 2017 17:07

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri Richard Burr ve Mark Warner yaptıkları ortak açıklamada James Comey'in kamuya açık tanıklık ifadesine hazır olduğunu söyledi. İfadenin alınacağı oturumun 29 Mayıs tarihinde yapılabileceği belirtiliyor ancak tarih henüz tam olarak kesinleşmiş değil.

Komite Başkanı Richard Burr "Medyada geniş olarak haberleştirilen son gelişmelerle ilgili Amerikan halkını aydınlatacağı konusunda ümitliyim" dedi. Demokrat Senatör Mark Warner da Comey'nin "Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusundaki Komite soruşturmasında kritik konulara ışık tutmasını" beklediğini söyledi.

Öte yandan Washington Post gazetesi soruşturmada FBI'nın bir Beyaz Saray yetkilisini "dikkate değer şüpheli kişi" olarak teşhis ettiğini yazdı. ABD Adalet Bakanlığı soruşturmanın başına kısa süre önce FBI'ın 2001-2013 yıllarında başkanlığını yapan Robert Mueller'i getirmişti.

FBI eski Başkanı James Comey Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine olası müdahalesini ve Trump'ın seçim ekibiyle olası temaslarını araştırdıklarını mart ayında kamuoyuna duyurmuştu. Comey 9 Mayıs tarihinde Trump tarafından görevinden alınmış, olay "Rusya soruşturmasının üstü kapatılıyor" iddialarına yol açmıştı.

New York Times gazetesi daha sonra Oval Ofis'te Rus yetkililerle bir araya gelen Trump'ın Comey hakkında "delinin teki" dediğini ve görevden almasının üzerindeki "büyük baskıyı" hafiflettiğini söylediğini yazmıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/EC/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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