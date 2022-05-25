FBI, eski ABD Bush'a yönelik suikast planını engellediklerini duyurdu

T24 Dış Haberler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ohio eyaletinde yaşayan bir IŞİD sempatizanının eski ABD Başkanı George W. Bush'a suikast düzenlemek için plan yaptığını, ancak gizli muhbirler sayesinde planı durdurduklarını ifade etti.

The Guardian'ın aktardığına göre planın detayları, FBI'ın Mart ayında IŞİD sempatizanının telefon kayıtlarını almak için çıkarılan bir izinde anlatıldı. 43 sayfalık dökümanın gizliliği geçen günlerde kaldırıldı.

Federal savcılar, hakkında arama emri çıkarılan Ahmed Shihab Shihab'ın salı sabahı tutuklandığını ifade etti.

Bush'un sözcüsü, eski ABD liderinin endişeli olmadığını ve kendisini koruması için gizli servise güvendiğini belirtti.

Mahkeme dökümanlarına göre Shibab, Bush'u 2003'te başlayan Irak işgalinde öldürülen Iraklıların ''intikamını'' almak için öldürmek istiyordu.

Shibab'ın daha sonra muhbir olarak FBI'ya bilgi veren kişiye 'sahte polis rozetleri bulup bulamayacaklarını sorduğu' aktarıldı.