FBI Direktörü, Trump'ın 'telekulak' iddiasını reddetti

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, seçim kampanyası döneminde eski Başkan Barack Obama'nın, Donald Trump'ın telefonlarını dinlettirdiği yönündeki iddiaları reddetti.

New York Times ve NBC televizyonunun haberine göre Comey, ABD Adalet Bakanlığı'ndan Trump'ın haftasonunda yaptığı iddiaları kamuoyu önünde reddetmesini istedi.

Comey'nin ortaya atılan iddiaların 'FBI'ın yasaları çiğnediği izlenimi verdiği' gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'ndan devreye girmesini istediği aktarılıyor.

ABD Adalet Bakanlığı ise henüz bir açıklama yapmadı.

ABD medyası Comey'nin Trump'ın suçlamalarını destekleyecek herhangi bir kanıt bulunmadığına inandığını açıklayan yetkililerin görüşlerine yer verdi.

BBC'nin Washington muhabiri Nick Byrant bir FBI direktörünün görev başındaki bir ABD başkanıyla açıkça çelişmesinin ardından Demokratların Comey'e görüşlerini kamu önünde dillendirmesi için baskı yapacağını söylüyor.

Seçim kampanyası sırasında Rusya ile ilişkilerine yönelik iddialarla ilgili şu sıralar yoğun bir inceleme altında olan Trump, dinleme iddialarını Twitter hesabı üzerinden haftasonunda yapmıştı.

Cumhuriyetçi Başkan, Trump Kuleleri'ndeki telefonların dinlendiği iddilarını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.

Trump'ın iddiaları muhafazakar radyo sunucusu Mark Levin'in Obama yönetiminin Trump kampanyasını "dinlemek için yetki aldığını" öne sürmesinin ardından geldi.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer da "2016 seçimleri öncesinde siyasi amaçlı soruşturmalara yönelik raporlar" olduğunu açıkladı.

Öte yandan eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Başkan Donald Trump'ın ve ona yakın isimlerin telefonlarının seçim kampanyası sırasında dinlendiğine dair iddiaları reddetti.

NBC televizyonuna konuşan Clapper, New York'taki Trump Kuleleri'nin izlenmesine yönelik herhangi bir mahkeme emrinden haberi olmadığını söyledi.

Clapper, "Seçilmiş başkan ya da aday olarak (Trump'a) ya da kampanyasına yönelik bu türden bir gizli dinleme faaliyeti içerisine girilmedi" dedi.

Obama'nın bir sözcüsü ise Trump'ın suçlamalarının "kesinlikle yanlış" olduğunu açıkladı.

Sözcü bu tür bir dinleme emri varsa bunun Beyaz Saray'dan bağımsız Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini söyledi.

Obama'nın Yabancı İstihbarat İzleme Yasası (FİSA) kapsamı dışında mahkeme yoluyla dinleme emri verebilmesi için söz konusu vakada ABD vatandaşlarının dahil olmaması gerekiyor.

Trump'ın New York'taki Trump Kuleleri'nde ise Amerikan vatandaşlarının dinlenmesi söz konusu olduğu için bunu savunmanın zor olduğu belirtildi.

Öte yandan Demokrat Parti Trump'ın iddialarını kanıtlaması için Beyaz Saray'a çağrıda bulundu.

Beyaz Saray ise Obama yönetiminin yetkilerini kötüye kullanıp kullanmadığının belirlenmesi için Kongre'ye soruşturma başlatma çağrısı yaptı.

Halihazırda hem ABD Kongresi hem de FBI, Trump'ın seçim kampanyası ile Rus yetkililer arasındaki bağlantıları soruşturuyor.

ABD isithbarat servisleri Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi milletvekili Devin Nunes, komitenin hükümetin herhangi bir siyasi partinin kampanya yetkilileri hakkında izleme faaliyeti yürütüp yürütmediğini araştıracağını söyledi.

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi iye Richard Burr de bu konuda istihbarata ve gerçeklere dayanarak bulguları toplayacaklarını söyledi.

Obama'nın eski ulusal güvenlik danışmanı Ben Rhodes da Twitter'daki hesabında "Hiçbir Başkan telefon dinleme emri veremez. Bu sınırlamalar vatandaşları senin gibi insanlardan korumak için kondu" mesajını paylaştı.