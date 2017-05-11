FBI Direktörü kovulduğunu televizyondan öğrendi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'nin görevine son verdiğini açıkladı. Diğer taraftan New York Times'ın haberine göre Comey, Los Angeles'ta FBI çalışanlarına bir konuşma yaparken kovulduğunu öğrendi. Gazete konuşmanın gerçekleştiği sırada salondaki televizyon ekranlarına Comey'nin kovulduğu haberinin yansıdığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Direktörü James Comey'e "görevine son verildiğini", bir mektupla bildirdi. Böylece FBI'ın tepesindeki isim görevden alınmış oldu.

Sessions'ın tavsiyesiyle göreve son verildi



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 56 yaşındaki Comey'nin görevine son verilmesi tavsiyesinin Adalet Bakanı Jeff Sessions ve Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'dan geldiği, Trump'ın da bu tavsiyeye uyduğu bildirildi.

Şaka zannetti



Gazeteye göre haberleri gören Comey bunları şaka zannederek güldü ve salondakilere 'iyi şaka' dedi. Ancak daha sonra ekibi kendisine bunun gerçek olduğu bilgisini verdi.

Aynı sırada Donald Trump'ın eski koruması olan ve şimdi Başkan'ın Oval Ofis'le ilgili işlerine bakan Keith Schiller, Washington'daki FBI merkeZine giderek Comey'nin kovulduğunu belirten mektubu elle ulaştırdı.

Konuyla ilgili bilgi veren bir FBI ajanı Comey'nin kovulduğu haberi karşısında oldukça 'şaşırdığını ve hazırlıksız yakalandığını' söyledi.

Eski FBI direktörünün haberi alınca Los Angeles'taki konuşmayı iptal edip hemen Washington'a gittiği de belirtildi.

Trump'a tepki yağdı



Comey'nin kovulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları ve Hollywood'un tanınmış isimleri tepkilerini dile getirdi. Bu kararın FBI'a yönelik siyasi bir müdahale olduğunu belirten isimler şunları kaydetti:

ABD'li ünlü oyuncu Jim Carrey: Trump Comey'i kovdu. Adalete açık engel. Kesinlike kötü.

Ünlü şarkıcı Cher: Trump Comey'i kovma nedenlerinden biri olarak onun Hillary Clinton'a yaptıklarını saydı. Tanrım, ne kadar korkak, yalancı ve hain.

Ünlü belgeselci Michael Moore: Comey kovuldu. Kirli, yozlaşmış işler oluyor. Gerçek ortaya çıkacak. Çözülme devam ediyor.

Star Trek (Uzay Yolu) filmleriyle tanınan ABD'li aktör George Takei: Başkan'ın kendisini soruşturan kişiyi kovmasına karşı Kongre ile Adalet Bakanlığı harekete geçmezse ülkede bir anayasal kriz var demektir.

Ünlü aktör John Legend ise Twitter mesajında Trump'ı kastederek "Onu yargılayın" dedi.

Snowden da tepki gösterdi

ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, ABD halkını FBI Direktörü Comey'nin görevine son verilmesine karşı çıkmaya çağırdı. Snowden, Başkan Donald Trump'ın, FBI Direktörü James Comey'in görevine son vermesini şu sözlerle değerlendirdi: "Siyaseti bir kenara bırakın: her ABD vatandaşı FBI'ın işlerine yönelik bu siyasi müdahaleyi kınamalı."

Daha sonra bir twit daha atan Snowden, şöyle yazdı: "Bu FBI Direktörü, siyasi faaliyetlerimden dolayı beni yıllarca hapse atmaya çalıştı. Eğer ben kovulmasına karşı çıkabiliyorsam, siz de yapabilirsiniz."

Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Comey hakkındaki kararıyla bir ilgisi bulunmadığını ifade eden Peskov, "Umarım, bu karar Rusya-ABD ilişkilerini etkilemez" dedi. Peskov, "Comey'nin görevden alınması, tamamıyla ABD'nin iç meselesi. ABD Başkanı'nın bağımsız olarak aldığı bu kararın, Rusya ile bir ilgisi yok ve olamaz" diye konuştu.