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Dünya

FBI Direktörü: 'Karanlık web' ve Tor'u kullanarak kanundan kaçabileceğini düşünenler yanılıyor

Açıklama, ABD'li yetkililerin Tor'a bir şekilde sızma yolu bulduğu şeklinde yorumlandı

12 Eylül 2015 00:00

Siber güvenlik konusunda bir toplantıya katılan FBI Direktörü James Comey, çocuk pornografisini önplana çıkararak suçluların internet faaliyetlerini gizlemek için Tor kullandıklarını belirterek, "karanlık web"i ya da Tor ağını kullanarak internet adreslerini kanundan kaçabileceğini düşünenlerin "kendilerini kandırdıklarını" söyledi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, "İnternet faaliyetlerini gizlemek için 'soğan yönlendiricisi' (Tor ağı) kullanacaklar. Zannediyorlar ki eğer karanlık web'e geçerlerse bizden kaçabilirler. Ancak kendilerini kandırıyorlar" diyen Comey, ABD Hükümeti'nin son beş yıldır "internet gizliliği"ni ortadan kaldırmak için özel çaba sarfettiğini ekledi.  

James ComeyComey'in açıklaması ABD'li yetkililerin Tor'un kullanıcılarına internette anonimlik sağlayan ağına bir şekilde sızma yolu bulduğu şeklinde yorumlandı. Bunun doğru olması, ABD'nin internet gizliliğini aşma konusunda bugün bilinen kapasitesinin çok ötesine geçmesi anlamına geliyor. Ancak konunun uzmanları bu ihtimalin düşük olduğunu ve Comey'in kimi özel başlıklara dair bir "ilerlemeyi" kastetmiş olabileceğini belirtiyorlar. 

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