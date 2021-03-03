FBI Direktörü: 6 Ocak Kongre baskını bir yerli terörizm olayıdır

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ABD'de Federal Soruşturma Bürosu(FBI) Direktörü Chris Wray, 6 Ocak'ta Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına düzenlediği baskını "yerli terörizm" diye nitelendirdi.

Senato Hukuk Komitesi'nde açıklamalarda bulunan Wray, "O saldırı; o kuşatma bir suç faaliyetiydi. Bu çok açık ve basit. Biz FBI'da bu tür davranışları yerli terörizm olarak görüyoruz" dedi.

Wray senatörlere, "Böyle bir şeyin demokrasimizde yeri yok ve buna tolerans gösterirsek hukukun üstünlüğüyle alay etmiş oluruz" diye seslendi.

FBI'ın saldırıyı gerçekleştirenleri bulmak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden direktör, 56 FBI saha ofisinden 55'inde konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ifade etti. Bugüne kadar 200'den fazla kişiye konuyla ilgili suçlama yöneltildi.

Direktör, FBI'ın 6 Ocak'taki saldırıdan önce yetkililerle gerekli bir iletişim kurmadığı iddialarına da karşı çıkarak baskından önce ellerindeki onaylanmamış bilgileri ilgili makamlara aktardıklarını dile getirdi.

Yerli terörizm olaylarının büyük bir oranının arkasında "Beyazların üstünlüğüne inananların" olduğuna dikkat çeken Wray, son 10 yılda bu grupların en ölümcül saldırıların arkasında olduğunu ifade etti.

6 Ocak'ta Kongre'de Biden'ın zaferini resmileştirecek oy sayımı yapılırken Trump destekçilerinin düzenlediği baskında 5 kişi hayatını kaybetti. Birçok farklı görüşten insan saldırıdan Trump'ı sorumlu tuttu. Temsilciler Meclisi kendisini "halkı isyana teşvik etmekle" suçlayıp azledilmesini talep ederken Trump, Senato'daki duruşmalardan sonra aklanmıştı.