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Dünya

FBI, 'dikkatsiz' Clinton'ın yargılanmasını istemedi

Clinton’un, Dışişleri Bakanlı olduğu dönemde kişisel hesabı üzerinden devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yaptığını bildirmişti

05 Temmuz 2016 22:24

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın, ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kişisel e-mail hesabı üzerinden devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yaptığını bildirdi.

FBI Başkanı James Comey, soruşturmayı Amerikan Adalet Bakanlığı'na sevk ettiğini açıkladı.

James Comey, Clinton'ın "aşırı dikkatsizce" hareket ettiğini ancak yargılanmasını gerektirecek bir durum olmadığına inandığını söyledi.

Comey, Clinton'ın Amerikan yasalarını ihlal etmiş olabileceğini fakat bunu kasıtlı yaptığını düşünmediğini belirtti.

Clinton ise daha önceki açıklamalarında, yanlış bir şey yapmadığını, kişisel e-mail hesabından gizli hiçbir belgeyi göndermediğini vurgulamıştı.

FBI ise Clinton'ın kişisel e-mail hesabı üzerinden yaptığı yazışmalarında 100'den fazla gizli belge buldu.

Hafta sonunda FBI ajanları Clinton'ı e-mail alışkanlıklarıyla ilgili olarak 3 saatten uzun süre sorgulamışlardı.

Clinton ve Başkan Barack Obama bugün North Carolina eyaletinde birlikte seçim kampanyası yapacak.

Trump'tan tepki

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise son gelişmelerin ardından açıklama yapmakta gecikmedi.

Donald Trump Twitter sayfasına şunları yazdı:

"FBI Başkanı, sahtekar Clinton'ın ulusal güvenliğimizi tehlikeye attığını söyledi. Ama herhangi bir suçlama yok.

"Sistem çarpık. General Petraeus'ın başı bundan çok daha azına karşın derde girmişti. Bu, çok çok haksızca! Alışılageldiği gibi, çok kötü bir hüküm verildi.”

Eski ABD Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) Başkanı David Petraeus, 2012'de evlilik dışı ilişkide bulunduğunu kabul ederek istifa etmişti.

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