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Dünya

FBI, Clinton’ın Davutoğlu’yla görüşmesine dair yazışmaları sansürledi

Mahkeme, FBI’ın 8 Kasım’daki seçimlerden önce, elektronik postaların en az 3 bölümünün yayınlanmasına karar vermişti

22 Ekim 2016 02:37

ABD başkanlık yarışının Demokrat adayı Hillary Clinton’ın dışişleri bakanı olduğu dönemde attığı elektronik postaların bir kısmı, mahkeme kararıyla FBI tarafından yayınlandı.Yayınlanan 122 elektronik posta arasında, 2011 yılında o dönemde dışişleri bakanı olan Ahmet Davutoğlu’yla yapılan bir görüşmeyle ilgili yazışmalar, FBI tarafından tamamen sansürlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Clinton’ın 8 Temmuz 2011’de, Bill Clinton’ın yardımcısı, eski Donanma askeri Oscar Flores’e attığı 3 elektronik postada, Davutoğlu’yla yapılan görüşmeyle ilgili notlar yer aldı. Dosyada yer alan diğer elektronik postaların büyük bir kısmının ise Clinton ve yardımcısı Huma Abedin arasında gerçekleştiği görüldü.

Mahkeme, FBI’ın 8 Kasım’daki seçimlerden önce, elektronik postaların en az 3 bölümünün yayınlanmasına karar vermişti.

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