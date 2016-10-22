FBI, Clinton’ın Davutoğlu’yla görüşmesine dair yazışmaları sansürledi

ABD başkanlık yarışının Demokrat adayı Hillary Clinton’ın dışişleri bakanı olduğu dönemde attığı elektronik postaların bir kısmı, mahkeme kararıyla FBI tarafından yayınlandı.Yayınlanan 122 elektronik posta arasında, 2011 yılında o dönemde dışişleri bakanı olan Ahmet Davutoğlu’yla yapılan bir görüşmeyle ilgili yazışmalar, FBI tarafından tamamen sansürlendi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Clinton’ın 8 Temmuz 2011’de, Bill Clinton’ın yardımcısı, eski Donanma askeri Oscar Flores’e attığı 3 elektronik postada, Davutoğlu’yla yapılan görüşmeyle ilgili notlar yer aldı. Dosyada yer alan diğer elektronik postaların büyük bir kısmının ise Clinton ve yardımcısı Huma Abedin arasında gerçekleştiği görüldü.

Mahkeme, FBI’ın 8 Kasım’daki seçimlerden önce, elektronik postaların en az 3 bölümünün yayınlanmasına karar vermişti.