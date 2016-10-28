T24 LogoT24 Logo
Dünya

FBI, Clinton soruşturmasını yeniden açtı

Wikileaks belgelerine göre Obama, Clinton'ın resmi olmayan mail adresine "takma isim" ile mailler göndermişti

28 Ekim 2016 23:31

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın, ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kişisel e-mail hesabı üzerinden devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yapmasıyla ilgili soruşturmayı yeniden açtığı bildirildi.

Sol'da yer alan habere göre, ABD Kongre Üyesi Jason Chaffetz, FBI'ın soruşturmaya dair yeni belgelere ulaştığını söylerken, FBI Direktörü James Comey de FBI'ın Clinton maillerinde gizli bilgi olup olmadığına dair yeniden soruşturma yürüteceğini duyurdu.

Wikileaks tarafından yapılan sızıntılar, Clinton maillerinde gizli bilgiler bulunduğunu, üstelik Clinton tarafından gizlenen mail adresinin ABD Başkanı Barack Obama tarafından da bilindiğini ortaya çıkartmıştı.

Wikileaks belgelerine göre Obama, Clinton'ın resmi olmayan mail adresine "takma isim" ile mailler göndermişti.

ETİKETLER

hillary clintonfbisoruşturmae mail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24