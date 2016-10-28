FBI, Clinton soruşturmasını yeniden açtı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın, ABD Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kişisel e-mail hesabı üzerinden devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yapmasıyla ilgili soruşturmayı yeniden açtığı bildirildi.

Sol'da yer alan habere göre, ABD Kongre Üyesi Jason Chaffetz, FBI'ın soruşturmaya dair yeni belgelere ulaştığını söylerken, FBI Direktörü James Comey de FBI'ın Clinton maillerinde gizli bilgi olup olmadığına dair yeniden soruşturma yürüteceğini duyurdu.

Wikileaks tarafından yapılan sızıntılar, Clinton maillerinde gizli bilgiler bulunduğunu, üstelik Clinton tarafından gizlenen mail adresinin ABD Başkanı Barack Obama tarafından da bilindiğini ortaya çıkartmıştı.

Wikileaks belgelerine göre Obama, Clinton'ın resmi olmayan mail adresine "takma isim" ile mailler göndermişti.