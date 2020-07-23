FBI, Çin'i San Francisco'daki konsolosluğunda dolandırıcılıkla suçlanan bir bilim insanını saklamakla suçladı

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Savcılar, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Çin'in San Francisco'daki konsolosluğunda dolandırıcılıkla suçlanan bir bilim insanını sakladığına inandığını duyurdu.

San Francisco Bölge Mahkemesi'ndeki kayıtlara göre California Üniversitesi'nde çalışan Juan Tang, vize başvurusunda Çin ordusunda hiç görev almadığını söyledi, ancak daha sonra üniformalı fotoğrafları ortaya çıktı ve Hava Kuvvetleri Askeri Tıp Üniversitesi'nde görev yaptığı tespit edildi.

FBI, Tang'ı 20 Haziran'da sorguladıklarını ve daha sonra San Francisco'daki Çin Konsolosluğu'na gittiğini ifade etti. FBI, Çinli bilim insanının bir aydan uzun süredir burada saklandığına inanıyor.

Tang, 26 Haziran'da vize dolandırıcılığıyla suçlandı, ancak ABD kolluk kuvvetleri uluslararası yasalar sebebiyle davet edilmediği sürece konsolosluğa giremiyor.

ABD, dün ani bir şekilde Çin'e Houston'daki konsolosluğunu kapatması için emir verdi. Washington, konsoloslukta görev yapan diplomatları ekonomik casusluğa ve Koronavirüs araştırmalarının çalınması girişimine destek vermekle suçladı. Pekin, karara karşılık vereceğini duyurdu ve hamlenin yasa dışı olduğunu ifade etti