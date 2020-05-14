FBI, Çin'i Covid-19 araştırmalarını çalmaya çalışmakla suçladı, Pekin "mücadeleye biz liderlik ediyoruz" dedi

T24 Dış Haberler

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çin hükûmetiyle bağlantılı bilgisayar korsanlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hakkında araştırma yapan firma ve kurumları hedef alabileceğini iddia etti.

ABD siber güvenlik kurumu, "Çin'in bu sektörleri hedef alma çabaları ülkemizin Covid-19'la verdiği mücadele için çok büyük bir risk oluşturuyor" açıklamasında bulundu. Açıklamada bir kanıt veya örneğe yer verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü iddiayı "dedikodu ve iftira" diyerek yalanladı. Sözcü, "Çin dünyaya Covid-19 tedavisi ve araştırma konusunda liderlik ediyor" dedi.