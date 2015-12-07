FBI Blatter'in peşinde



BBC'de yer verilen bir habere göre, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA'nın geçici olarak görevden alınan başkanı Sepp Blatter'in dev yolsuzluk skandalındaki rolünü araştırıyor.

Haberde,spor pazarlama şirketi ISL'nin üst düzey FIFA yöneticilerine 100 milyon dolar rüşvet dağıttığı ve rüşvet alanların arasında eski FIFA Başkanı Joao Havelange ile eski icra komitesi üyesi Ricardo Teixeira'nın da bulunduğu belirtiliyor.

ISL'nin rüşvet karşılığında FIFA'dan kârlı naklen yayın ve pazarlama hakları aldığına haberde yer veriliyor.

BBC'nin araştırmalarına göre Havelange, kendisi tarafından kaleme alındığı tahmin edilen bir mektupta rüşvet aldığını itiraf etmiş.

Mektupta Sepp Blatter'in ‘bütün faaliyetlerden haberdar olduğuna' da yer verilmiş. Sepp Blatter'in ithamları reddettiği de BBC'nin haberinde yer alıyor.