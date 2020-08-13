FBI, Beyrut patlaması soruşturmasına katılacak

ABD iç istihbarat servisi FBI'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmaya dahil olacağı belirtildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz hafta en az 200 kişinin kişinin ölümüyle sonuçlanan ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına neden olan büyük patlamayla ilgili soruşturmaya ABD iç istihbarat servisi FBI'ın dahil olacağı bildirildi.

FBI'ın soruşturmaya katılacağı bilgisi ABD'li diplomat David Hale tarafından verildi.

Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hale, "FBI, Lübnan makamlarının daveti üzerine patlamaya ilişkin soruşturmada yer alacak" dedi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen patlamada 158 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Şehirde en az 300 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Patlamanın limandaki bir depoda yıllardır bekletilen tonlarca amonyum nitrat nedeniyle yaşandığı açıklandı. Hükûmetin ihmalkârlığına tepki gösteren vatandaşlar günlerdir Beyrut sokaklarında eylem yapıyor. İstifa çağrısının yapıldığı protestolarda çıkan gerilimin ardından en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hükûmet, patlamanın ardından sorumluların araştırılması için bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Patlamanın olduğu limanda son 6 yıldır depolama görevlisi olarak çalışan bütün görevliler hakkında ev hapsi kararı verildi.

Lübnan'da hükûmet, patlamanın ve protestoların ardından istifa ettiğini açıkladı.