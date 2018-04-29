FBI başkanı adayı Wray: Rusya'yla ilgili soruşturma cadı avı değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'in yerine aday gösterdiği Christopher Wray, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmanın 'cadı avı olmadığını' söyledi.

Trump'ın eleştirilerinin aksine Wray, soruşturmayı yürüten FBI başkanına ilişkin "Başkan Mueller'in cadı avında olduğunu sanmıyorum" dedi.

FBI'ın eski başkanı James Comey'i 9 Mayıs'ta kovan ABD Başkanı Trump, Rusya'nın seçimlere müdahalesiyle ilgili soruşturma için Çarşamba günü attığı tweet'te, "Bu siyasi tarihin en büyük Cadı Avı'dır. Üzücü!" demişti.

ABD Senatosu'ndaki oturumda konuşan Wray, Trump'ın kendisinden yasadışı bir şey yapması istemesi durumunda istifa edeceğini söyledi.Senato oturumunda Wray, "FBI Başkanı olarak insaflı olacağımı düşünenler beni henüz yeterince tanımıyor. FBI'ın çalışmalarının gerçekler, yasalar ve tarafsız adalet dışında sürüklenmesine asla izin vermeyeceğim" diye konuştu.

FBI Başkan adayı Wray, Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller'i de kayıtsız destekleyeceğini söyledi.

Wray, ABD Başkanı Trump'ın oğlu, Donald Trump Jr'ın Rus avukatla ilgili yazışmalarıyla ilgili de "FBI, seçimlerimize müdahale etme çabasında olanlar, tehdit edenler devlet veya dış aktörler, FBI'ın bilmek istediği bilgilerdir" dedi.