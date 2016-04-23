FBI, Apple'a 'şifre kırma davası'nı geri çekti

FBI, New York'taki bir uyuşturucu davası kapsamında Apple'a yaptığı "şifre kırma" talebini geri çektiğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, New York'ta devam eden bir uyuşturucu davasında Jun Feng adlı kişiye ait Apple'dan yardım talebinde bulunulmasına ilişkin mahkemeye yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Feng'e ait olan Apple'ın yardımına ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

"Şifreyi birisi verdi"

Açıklamada, "Davayla ilgili Apple'ın yardımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu nedenle mahkemeye yapılan başvurumuz geri çekilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentindeki terör saldırısını düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk'a ait Apple'dan yardım talebinde bulunan Bakanlık, söz konusu Apple'ın yardımına artık ihtiyaç duyulmadığını bildirmişti.

Apple destek vermedi

Massachussets eyaletindeki başka bir davada ise Marianne Bowler adlı federal yargıçın Boston'daki bir çete üyesine ait olan Apple'ın FBI'ya "teknik destek" vermesi talimatı henüz sonuca ulaşmadı.

Yasa hazırlanıyor

Öte yandan, Amerikalı bir grup siyasetçi, emniyet güçlerinin yardıma ihtiyaç duyduğu anda akıllı telefonların şifrelerinin üretici firmaları tarafından kırılmasına olanak sağlayacak bir yasa tasarısını Temsilciler Meclisi'ne sunacaklarını açıklamıştı.