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Dünya

FBI ajanına 20 ay ceza

FBI ajanı Şamai Kedem Leibowitz gizli bilgileri paylaştığı gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarından Şamai Kedem Leibowitz, gizli bilgileri internetteki bir blog yazarına verdiği gerekçesiyle 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    


Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki ajanın Aralık ayında suçunu kabul ettiği hatırlatılarak, "Bu ceza, hükümet bünyesinde ulusal çıkarlarımızı tehlikeye atmayı planlayanlarca bir uyarı olarak algılanmalıdır" denildi.


FBI'da 2009 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında çalışan Leibowitz'in, bazı çok gizli bilgilere ulaşma izni bulunduğu belirtildi.

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