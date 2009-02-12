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Dünya

FBI ajanı kadın, seksle işkence yapmış

Mumbai katliamının sorumlusu olarak yargılanan Ansari, kadın FBI ajanının kendisine seksle işkence yaptığını iddia etti.

12 Şubat 2009 02:00

Mumbai katliamının sorumlusu olarak yargılanan Fahim Ansari, sorgulamasında kadın FBI ajanının kendisine seksle işkence yaptığını iddia etti.

Geçen kasım ayında 173 kişinin ölümü ile sonuçlanan Mumbia olaylarından sorumlu tutulan ‘Cihad örgütü'ne yardım ettiği gerekçesi ile yargılanan Fahim Ansari, Amerikalı kadın ajanın kendisine seksle işkence yaptığını söyledi.

‘The Sun' gazetesine göre, kadın FBI ajanı Ansari'yi çırılçıplak soyarak, seks filmi izlemeye zorladı ve bütün gece seks yaptı. Fahim Ansari'nin avukatı Ejaz Naqvi, müvekkilinin işkenceye uğradığını öne sürerek kadın ajanın müvekkilinin bütün vücudunu diş izleri içinde bıraktığını, vücudunun tamamının morluklarla dolu olduğunu ve Ansari'nin bütün gece Amerikalı ajan tarafından seks kölesi olarak kullanıldığını belirtti. Davanın görüldüğü Hindistan Mahkemesi, Ansari'yi sağlık kontolü ve vücudundaki çürük ve diş izlerinin tespit edilmesi için hastaneye sevketti. Polis yetkilileri, tutuklu olarak yargılanan Fahim Ansari'nin Mumbai katliamındaki suçunu kabul ettiğini açıkladı.

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