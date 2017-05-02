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Dünya

FBI ajanı araştırmaya gittiği IŞİD'li ile evlenmiş!

Daniela Greene adlı ajan 13.5 yıl hapse mahkum olabilir

02 Mayıs 2017 11:36

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) görevli Daniela Greene adlı ajanın Suriye'ye giderek IŞİD'li terörist ile evlendiği ortaya çıktı. CNN International haberine göre, Greene'ne Alman asıllı olan ve IŞİD'in üst düzey komutanları arasında bulunan Denis Cuspert'le ilgili araştırma görevi verildi. Gizli seviyede çevirmen olan FBI ajanın daha sonra araştırdığı IŞİD'liye aşık olarak Suriye'de evlendi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) eşi Denis Cuspert ile ilgili çok sayıda yalan bilgi verdiği de ortaya çıkan Greene'nin, pişman olarak ülkesine dönerek yargılandı.

13.5 yıl hapse mahkum olabilir

Federal mahkemede yargılanan FBI çalışanı Daniela Greene 2014'te iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. CNN'e göre, FBI çalışanı IŞİD militanına düzenlenen hava saldırısının hemen ardından serbest bırakıldı. Söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) konuyla ilgili "Güvenlik açıklarını belirlemek ve azaltmak için gerekli adımlar atılıyor" ifadelerini kullandı. Fordham Üniversitesi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir analize göre, IŞİD davalarından yargılanan Amerikalılar ortalama 13.5 yıl hapse mahkum ediliyor.

 

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