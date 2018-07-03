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Dünya

FBI açıkladı: Bağımsızlık Günü kutlamalarına saldırı düzenlemeyi planlayan militan yakalandı

FBI, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına saldırı düzenlemeyi planlayan bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı

03 Temmuz 2018 03:40

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı.

48 yaşındaki Demetrius Pitts adlı teröristin saldırıyı düzenlemekteki amacının terör örgütü El Kaide’ye olan bağlılığını göstermek olduğu ifade edildi. Pitts’in 20 yıl hapis cezası ile yargılanması bekleniyor. 

4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebi ile ABD’nin çeşitli yerlerinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler için üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor.

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