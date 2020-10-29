FBI: ABD sağlık sistemi ciddi bir siber saldırı tehditiyle karşı karşıya

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin sağlık sisteminin 'gittikçe artan ve yakın' bir siber saldırı tehditi altında olduğunu açıkladı. Hastane sistemlerinin hacklenerek, ülke genelinde Koronavirüs vakaları artarken işleyişin durdurulabileceği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, FBI ve iki federal ajans, ABD hastaneleri ve sağlık hizmetlerine yönelik gittikçe artan ve yakın bir siber saldırı tehditi olduğuna dair güvenilir bilgiye sahip olduklarını açıkladı. Kötü niyetli grupların, sağlık sektörüne saldırı düzenleyerek veri hırsızlığı ve sistemi bozmayı amaçladığı belirtildi.

Siber güvenlik şirketi Mandiant'ın baş teknik memuru Charles Carmakal, "ABD'de bu zamana kadar görülmüş en belirgin siber güvenlik tehditini yaşıyoruz" dedi.