FBI: ABD, Küba'da biyolojik silah kullanmak istedi

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) John F. Kennedy (JFK) suikastına ait belgelerin gizliliğini kaldırılmasıyla, ABD yönetiminin Küba'ya yönelik hazırladığı 'tarım sabotajı' kapsamında, ülkedeki tüm tarım ürünlerini biyolojik silahla yok etmeyi planladığı öğrenildi.

Küba'ya yönelik planlarla ilgili bilgiler, özel grubun 6 Eylül 1962'de gerçekleştirdiği 'Firavun Sıçanı Operasyonu' toplantısıyla ilgili belgede yer alıyor.

Görüşmeye katılan General Marshall Carter, Küba'daki tarım ürünlerini yok etmek için ‘doğal maddeler şeklinde hazırlanmış biyolojik zehir' kullanmayı teklif etti.

"Bu tür operasyonların sonuçları korkunç olur"

Sputnik’in haberine göre belgede, "General Carter, bu tür operasyonların aşırı hassas ve korkunç sonuçlar olduğunu kaydetti, özellikle de bir şeylerin yanlış gitmesi ve ABD'nin parmağı olduğu yönünde delillerin ortaya çıkması durumunda" ifadesine yer verildi.

Diğer yandan ABD Başkanı John F. Kennedy'nin ulusal güvenlik danışmanı McGeorge Bundy, sabotajın gizli kalacağı garantisinin olmaması durumunda kimyasal ve benzer maddelerin kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Belgede ayrıca ‘Küba'da bulunan Sovyet Birliği personeline saldırı' planını değerlendirme teklif yer alıyor, ama bu konuda hiçbir ayrıntı belirtilmiyor.