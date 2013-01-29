FBI, 80 Türk askerini eğitti mi?

Suriye'deki kimyasal silahlar konusunda FBI ajanlarının Türk ve Ürdün askerlerine eğitim verdiği iddia edildi. İsrail gazetesi Haaretz'e göre, FBI ajanları şimdiye kadar 80 Türk askeri eğitti.



İsrail gazetesi Haaretz, ABD'nin Suriye'nin kimyasal silahlarıyla ilgili Türk ve Ürdün askerlerine eğitim verdiğini yazdı.

Gazetenin iddiasına göre FBI ajanları, 80 Türk askerine kimyasal silahlar konusunda eğitim verdi.

Türk askerlerinin kimyasal silahlardan korunmak için kullanılan ekipmanlar konusunda FBI'dan eğitim aldıklarını belirten Haaretz gazetesi, NATO'nun Türkiye'ye yerleştirdiği füze savunma sistemi Patriotların da aktif hale geldiğini vurguladı.

FBI ajanlarının benzer bir eğitimi, Suriye'nin güney komşusu Ürdün'de de verdiğini ileri süren İsrail gazetesi Haaretz, Amman'a kimyasal silahlara karşı korunmaları için sivil ekipman yardımı yapılacağını yazdı.



Ürdün-İsrail işbirliği



Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ürdün Kralı Abdullah'ın bu ay başında bir araya geldikleri hatırlatılarak, Suriye'nin kimyasal silahları konusunda iki ülke istihbaratının işbirliği yaptığı vurgulandı.



'Demir Kubbe' Suriye'ye çevrildi



Suriye'nin kimyasal silahlarının Hizbullah'ın eline geçmesinden çekinen İsrail de, topraklarına olası saldırılara karşı hazırlıklarını arttırdı. İsrail, füze savunma sistemi 'Demir Kubbe'yi Suriye'ye çevirdi.

Suriye'deki çatışmanın topraklarına sıçramasından korkan İsrail, kuzey sınırına bir füze savunma bataryası taşıdı. Esad rejimine ait kimyasal silahların, Lübnan'daki Hizbullah'ın eline düşmesinden çekinen Tel Aviv, kuzeydeki sınırını füze savunma sistemi "Demir Kubbe"yle koruyacak.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İsrailli bir istihbarat yetkilisi, Hizbullah militanlarının Esad rejimine yardım etmek için Suriye'ye girdiklerini ileri sürdü. İsrailli yetkili, Esad'ın Sünni militanlara karşı savaşı kaybetmesi halinde, kimyasal silahların Hizbullah'ın eline geçeceğini de iddia etti.

Kuzeydeki Suriye sınırına şu anda sadece bir füze bataryası taşıdıklarını belirten İsrailli yetkili, "Operasyonlarımızın bir parçası olarak zaman zaman füze bataryalarımızın yerlerini değiştiriyoruz. Şu anda bir Demir Kubbe kuzey sınırına yerleştirildi" dedi.