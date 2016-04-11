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Dünya

FBI, 7 aylık bebeği terörist listesine aldı!

"ABD, ayrımcı önlemler alıyor ve bunlar büyük oranda Müslümanlara yönelik"

11 Nisan 2016 22:29

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aralarında 7 aylık bir bebeğin de bulunduğu çok sayıda Müslümanı terörist listesine dahil etti. İnsan hakları savunucuları, terörist listesi nedeniyle FBI'a dava açtı.

Sputnik’in haberine göre, Russia Today televizyonuna konuşan listedeki isimlerden Yasin Kadura, "Bir gün havalimanında pasaport kontrolünden geçerken ekranda kırmızı bir ibare belirdi. O anda polisin bana karşı tutumu değişti. Birden yanıma 8 polis geldi. Bana yurtdışındaki bilgi kaynakları olmamı teklif ettiler. Ben ise eğitimime odaklanmak ve kendi hayatımı yaşamak istediğimi izah etmeye çalıştım" dedi.

Davacı vekili Avukat Gaider Abbas ise, listenin yasadışı kabul edilmesini sağlamaya çalışacaklarını ifade etti.

"ABD, ayrımcı önlemler alıyor ve bunlar büyük oranda Müslümanlara yönelik. Anayasayı ihlal ediyorlar. Michigan'daki ABD-İslam İlişkileri Konseyi nezdinde açtığımız toplu dava, tümüyle FBI'ın listesiyle ilgili" diyen Abbas, amaçlarının listedeki Müslümanlara yönelik yasakları kaldırmak olduğunun altını çizdi.

 

 

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