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Dünya

FBI "TELEKULAK" SORUŞTURMASI BAŞLATTI NEW YORK (A.A)

15 Temmuz 2011 10:22

-FBI "TELEKULAK" SORUŞTURMASI BAŞLATTI NEW YORK (A.A) - 14.07.2011 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), Rupert Murdoch'a bağlı medya grubunun, dinleme faaliyetini ABD'de de yapıp yapmadığını anlamak için soruşturma başlattığı bildirildi. FBI sözcüsü, "telefon dinlemeleriyle ilgili iddialardan haberleri olduğunu, bunu araştırdıklarını" belirtti. FBI ve Adalet Bakanlığı, açılan bu soruşturmayla ilgili detaylı bilgi vermeyi reddettiler.  Amerikalı milletvekilleri, birkaç günden beri, Murdoch'ın sahibi olduğu "News Corporation" şirketinin, 11 Eylül saldırıları kurbanlarını da aynı şekilde dinleyip dinlemediğini anlamak için soruşturma açılmasını istiyorlardı. BBC, FBI'ın, "News Corporation" şirketinin 11 Eylül saldırıları kurbanlarının telefonlarına bırakılan sesli mesajları dinlediği iddiasını araştırdığını bildirmişti.

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