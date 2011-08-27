-FB'den UEFA ve TFF'ye tepki İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü, ''Türkiye'de soruşturmayla ilgili işleyen yargı sürecine saygı duyulmamasını ve en temel hukuk kaidelerinden olan masumiyet karinesi ile savunma hakkına riayet edilmemesini, tüm Türkiye'ye yapılmış bir 2. sınıf ülke muamelesi olarak görüyoruz ve kesinlikle kabul etmiyoruz'' açıklamasını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, uluslararası federasyonun, TFF'nin hakka ve hukuka riayet çerçevesinde son derece büyük bir titizlikle yürüttüğü mekte olduğu soruşturmaya saygı duyma zorunluluğu bulunduğu belirtilerek, ''Fakat TFF, kendisine gelen bir mektup üzerine panik psikolojisiyle hareket etmiş, 2011-2012 sezonunun ve ülke futbolunun geleceğini riske atmıştır. Eşit muamele ilkesi ışığında adil yargılanma talebimiz, kulübümüze, Türk futboluna ve ülkemize reva görülerek uygulanan hukuksuz dayatmaya karşı duruş sergileyemeyen TFF tarafından temin edilmemiştir'' denildi.