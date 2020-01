-FB'den TS'ye tepki İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, son günlerdeki açıklamaları nedeniyle Trabzonspor Kulübü'nün yöneticilerine tepki gösterilerek, ''Trabzonspor Kulübü yöneticileri, nasıl bir hezeyan içinde olduklarıyla yüzleşmeksizin, takımımızın hakkıyla kazandığı başarıya ve Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerlere saldırdılar'' denildi. Kulübün internet sitesinde ''Fenerbahçe sahada konuşur'' başlığıyla yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbol takımının 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında oynadığı bin 530 dakikanın her bir saniyesinde inançla, emekle, varlığının tüm gücüyle mücadele ettiği, bu mücadelenin bir spor kulübü olarak tüm branşlara taşındığı'' ifade edildi. Futbolda şike davasının soruşturma sürecinde, televizyon programlarından, gazetelere, internet sitelerinden sosyal medyaya kadar bütün alanlarda takımın, yöneticilerin, başkanın hakları çiğnendiği savunulan açıklamada, ''Koskoca bir camia sistematik olarak linç edilirken, biz, birbirimize olan inancımızdan, takımımıza olan güvenimizden, sahada verdiğimiz emekten biran olsun şüphe duymadık. Çoğu zaman bu yargısız infazlar karşısında duruşumuzu bozmadık, ancak bu infazı yapanların isimlerini, tarihimizin unutulmayacak sayfalarına teker teker silinmeyecek şekilde kaydettik. Nasıl işlediğini ve hedefini bilmediğimiz sistemin çarkları, sürekli aleyhimize dönerken, biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak içimize dönüp, oyunumuza baktık, taraftarımız ile bütünleşip tüm bu sürece ve yaşanan tüm haksızlıklara, kimseye saygısızlık yapmadan karşı koymaya çalıştık'' ifadelerine yer verildi. ''Trabzonspor'dan beklentimiz, sporcularını, yöneticilerini, kulüplerini artık Fenerbahçe'den bağımsız düşünmeleri, her fırsatta Fenerbahçe'ye saldırmaktan vazgeçmeleridir'' denilen açıklamaya şöyle devam edildi: ''Ancak bir noktada artık 'yeter' demenin vakti geldi. Trabzonspor Kulübü yöneticileri, nasıl bir hezeyan içinde olduklarıyla yüzleşmeksizin, takımımızın hakkıyla kazandığı başarıya ve Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan değerlere saldırdılar. Ancak ne Trabzonspor Kulübü yöneticileri, ne de bu süreçte basın mensubu kimliği altında bu yargısız infaza taraf olanlar, 104 yıllık bu değerli kulübe sevseler de sevmeseler de saygı duymak zorunda olduklarını bilmeliler. Son olarak aldıkları cezalar, attıkları adımlar, eleştirdikleri kurumlar ve kişiler, sürekli kulübümüzün adı kullanılarak dile getiriliyorsa, bugün biz sussak bile herkes emin olsun ki tarih bunları konuşacak, Fenerbahçe bunu unutmayacaktır. 25 milyon taraftarı olan bu büyük kulüp örnek alınmalı, evet, yarıştığı tüm branşlarda karşısına rakip olarak çıkılmalı, evet, ancak şu bir gerçek ki Fenerbahçe adı bu kadar kolay anılmamalı. Trabzonspor'dan beklentimiz, sporcularını, yöneticilerini, kulüplerini artık Fenerbahçe'den bağımsız düşünmeleri, her fırsatta Fenerbahçe'ye saldırmaktan vazgeçmeleridir. Trabzonspor Kulübü yöneticilerine tavsiyemiz ise, rotasını şaşıran takımlarını lige yeniden bağlamaları, mevcut durumlarına örtmek için kısır çelişkilerle gündem değiştirmekten kaçınmaları ve bu yarışı yeniden zevkli hale getirmek için çalışmaları yönündedir. Bugün, spor, yöresel değil ulusal, hatta uluslararası boyutlardadır. Trabzonspor yöneticilerinin, sporu artık bu açıdan görmeleri ve bu boyutuyla değerlendirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, Fenerbahçe, dün olduğu gibi bugün de bugün olduğu gibi yarın da sahada konuşmaya, sözünü sahada söyleyeme devam edecek.''