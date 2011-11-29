-FB'den TFF ve UEFA'ya tepki İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle takımlarının Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi sürecinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bazı yetkililerince, UEFA'nın yanıltıldığını ileri sürdü. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, yöneticiler Abdullah Kiğılı, Alaeddin Yıldırım ve kulüp avukatı Emin Bozkurt'la birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Ali Koç, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) açtıkları dava sürecinde, hem UEFA'nın, hem de TFF'nin savunmalarından ayrıntılara yer verdi. TFF Başkan Vekili Lutfi Arıboğan ve TFF Baş Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı'nın, incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelen UEFA Disiplin Müfettişi Pierre Cornu'ya kendilerini suçlu gösterecek bilgiler verdiklerini iddia eden Ali Koç, sert ifadeler kullandığı bu iki ismin dolaylı olarak istifalarını istedi.