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Spor

FB'den taraftarlarına "haksız duruma düşürmeyin" çağrısı İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2011 01:17

-FB'den taraftarlarına "haksız duruma düşürmeyin" çağrısı  İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bu akşam siyah çelenk bırakan taraftarlarına çağrı yaparak, kulübe zarar verecek her tür eylemden kaçınmalarını istedi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, bugün TFF'nin, Fenerbahçe'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne göndermeme kararı ile ilgili sürece ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından kulübe ulaştırılan bilgilere istinaden düzenlenen basın toplantısının ardından, bazı taraftarlarının TFF'ye karşı bir takım eylemler gerçekleştirdiklerini, eylem hazırlığında olduklarını öğrendikleri belirtilerek, şöyle denildi: ''Söz konusu eylemler, kulübümüz tarafından tasvip edilmemekle birlikte; taraftarlarımızın, bizleri haklı iken haksız konuma düşürecek her tür eylem ve söylemden kaçınmaları gerekmektedir.  Fenerbahçe Kulübü Yönetimi, taraftarlarımızın da hiç eksilmeyen desteği ile kulübümüzün haklarını gereken her ortamda, yasal ve hukuki zeminler çerçevesinde aramaktadır ve bunu sürdürecektir. Bu noktada; taraftarlarımızın son derece dikkatli olmaları, kulüplerine bugüne dek olduğu gibi yine sahip çıkmaları ve kulübümüze zarar verecek her tür eylemden kaçınmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.''

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