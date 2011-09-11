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Spor

FB'den borsaya CAS açıklaması İSTANBUL (A.A) 

11 Eylül 2011 02:32

-FB'den borsaya CAS açıklaması İSTANBUL (A.A) - 10.09.2011 - Fenerbahçe, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), sarı-lacivertli ekibin başvurusu üzerine dün aldığı karar konusunda borsaya yaptığı açıklamada, ''Tedbir talebimizin reddi teknik bir detay olup bu gelişme tazminat talepli ana davamızı etkilemeyecektir'' ifadesine yer verildi.  Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (IMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:  ''9 Eylül 2011 Cuma günü akşam saatlerinde, CAS tarafından yapılan açıklamayla, Kulübümüzce Şampiyonlar Ligi'ne tekrar dahil edilmeye ilişkin yapılan tedbir talebinin reddedildiği bildirilmiştir. Tedbir talebimizin reddi teknik bir detay olup bu gelişme tazminat talepli ana davamızı etkilemeyecektir.''

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