FB'den Aziz Yıldırım açıklaması: Görevi devam etmektedir

Fenerbahçe Futbol AŞ, İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için verdiği kararın, kulüpteki göreviyle ilgili olduğunu ve Yıldırım'ın şirketteki görevinin devam ettiğini açıkladı.

Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Kulübümüze tebligatı yapılan, İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş bulunduğu ihtiyati tedbir kararı, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın kulüpteki görevi ile ilgili olup şirketimizdeki görevi devam etmektedir" denildi.

Eyüboğlu: Süreç iyi yönetilemedi

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Rahmi Eyüboğlu, Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim kurulunun 3 Temmuz 2011'den sonra yaşanan süreci iyi yönetemediğini, yönetim kurulunun artık değişmesi gerektiğini savundu.

UEFA Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe'ye verdiği 2+1 yıl Avrupa kupalarından men cezasının ardından gelinen noktayla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan başkan Yıldırım döneminin eski yöneticilerinden Eyüboğlu, kulübün içinde bulunduğu durumun taraftarı için iç açıcı olmadığını kaydetti.

Teknik direktör Zico'nun gönderilip 2008 yılında Luis Aragones'in göreve getirilmesinden itibaren kulübün iyi yönetilmediğini savunduğunu kaydeden Eyüboğlu, şunları söyledi:

"Ben Fenerbahçe ile mutlu olup Fenerbahçe ile üzülen insanlardanım. 2011'in 3 Temmuz'undan bu yana da Fenerbahçeli olduğumuz için acı çekenlerdenim. Bir sabah uyanıyorsunuz takımınız ve yöneticileriniz şike yapmakla suçlanıyor. Bunun karara bağlanması için neredeyse 1,5 yıl bekliyorsunuz, sonuçta her ne kadar onanmasa da ceza alan bir başkanımız var. 2011 ile 2013 yılları arasında her 6 ayda bir gerginliklerle boğuşuyoruz. Şu an gelinen noktada Fenerbahçe'nin bulunduğu durum taraftarı için hiç iç açıcı bir durum değil. Bu durumu yönetmesi gerekenler yönetim kurulu. Onların da bu işi iyi yönetemedikleri ortada. Bence yönetim kurulunun komple değişmesi lazım ki yeni ekip bu sıkıntılı durumu daha da düzlüğe çıkarsın."

'Belirsizlik Fenerbahçe taraftarını yıpratıyor'

İki yıllık sıkıntılı sürecin ardından kulübün önünde 2+1 yıllık bir ceza daha bulunduğunu ifade eden Eyüboğlu, sürecin uzamasının taraftarı yıprattığını kaydetti.

Sarı-lacivertli eski yönetici, "2011 yılında bu iş karara bağlanmış durumda olsaydı şimdi bu cezayla uğraşılmayacaktı. Sil baştan Fenerbahçe taraftarı bunlarla boğuşacak yine yıpranacak. Ne gereği vardı. O zaman bir karara varılsaydı, kesilecek olan parmağı bilirdik. Şimdi parmak mı kol mu kesilecek, komple mi gideceğiz bilmiyoruz. Bu belirsizlik Fenerbahçe taraftarını yıpratıyor" şeklinde konuştu.

Taraftarların bir bölümünün de artık sokağa dökülme noktasına geldiğini ifade eden Eyüboğlu, "Başkan, sevgiyi tepkiye çevirmek üzere ki bu durum hiç iyi değil" ifadesini kullandı.

5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı karar nedeniyle, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın bugün saat 15:00'te Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacağı basın toplantısının engellenmesi için kulübe polislerin geldiğini iddia edildi. Konu ile ilgili Hürriyet'in ulaştığı kulüp yetkilileri ise böyle bir şeyin olmadığını söyledi.