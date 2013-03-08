Fenerbahçe'ye, Webo'dan kötü haber geldi!

Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen’i ilk maçta 1-0 mağlup eden Fenerbahçe’ye Pierre Webo’dan tatsız haber geldi. Kamerunlu futbolcunun Bursaspor maçında oynamayacağı öğrenildi.

Çek Cumhuriyeti deplasmanında Victoria Plzen’i 1-0 mağlup ederek çeyrek final yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe’de gözler Süper Lig’e çevrildi.

Karşılaşma sonrasında sabah 04. 00'te İstanbul’a gelen Sarı-Lacivertliler, günü rejenerasyon antremanıyla geçirirken, Bursaspor maçı öncesi tek taktik çalışmasını ise yarın yapılacak.

Lig TV'de yer alan haberde, Plzen deplasmanında yaşanan tek talihsizlik ise Pierre Webo’nun yaşadığı sakatlık oldu. Bitime dakikalar kala bir hava topu sonrasında sol arka adalesinden sakatlanan yıldız oyuncunun, Bursaspor maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Tedavisine hemen başlanan Webo’nun tedavi sürecinin 2 haftayı da bulabileceği belirtildi.

Avrupa’da forma giyemeyen Emre ile birlikte cezalı olduğu için Plzen maçında oynamayan Raul Meireles’i orta sahanın ortasında oynatmayı planlayan teknik kadronun, Webo’nun yokluğunda nasıl bir değişikliğe gideceği ise cumartesi günü kesinlik kazanacak.

İlk etapta forvette Sow, orta sahanın solunda Caner’i oynatmayı düşünen Aykut Kocaman, Sow – Semih ikilisi veya sol kanatta Miroslav Stoch’u da düşünebileceği de gelen haberler arasında.

Aykut Kocaman’ın, Bursaspor maçında savunma dörtlüsünü ise Gökhan, Bekir, Yobo ve Hasan Ali’den oluşturacağı belirtildi.