F.Bahçe'ye üzücü haber

T24- Fenerbahçe’de Uruguay Milli Takımı’ndan dönen tecrübeli savunma oyuncusu Lugano’nun iç bağlarında yırtık olduğu ortaya çıktı.



Savunmasında problem bulunan Fenerbahçe’de Lugano’nun da sakatlığı teknik heyetin canını sıktı.



Dünkü antrenmanda çift kale ve top kapma çalışmalarına katılamayan Uruguaylı futbolcunun çarşamba günkü Young Boys maçında oynamasının da şüpheli olduğu belirtildi.



Bu arada Fenerbahçe, Young Boys maçının hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Çalışmalarda sakatlıkları süren İlhan Eker, Mehmet Topuz, Volkan Demirel ve Uğur Boral yer almadı.



Öte yandan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Young Boys, İsviçre Süper Ligi mücadelesinde Bellinzona’ya 2-1 yenildi.



