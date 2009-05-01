F.Bahçe'ye müthiş öneri



İspanya'nın Real Betis Kulübü'nün, Brezilyalı forveti Ricardo Oliveira'ya karşılık Fenerbahçe'den Semih Şentürk ile Daniel Güiza'yı istediği ileri sürüldü.



Endülüs bölgesinde yayın yapan Deportes Gazetesi, Real Betis'in bu sezon Real Zaragoza'dan transfer ettiği Oliveira'dan istediği verimi alamadığını, bu nedenle Fenerbahçe'nin forvetlerine göz diktiğini yazdı.



Haberde, İspanyol Kulübü'nün uzun süredir Semih'i yakından takip ettiği, Endülüs doğumlu Güiza'nın da bu takasta yer alabileceği bildirildi. Real Betis'in bu sezon gol bölgelerinde ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden gazete, takıma uyum sağlayamayan Oliveira'nın bugüne kadar sadece altı gol atabildiğini, Semih - Güiza ikilisi ile sorunların çözümlenebileceğini ifade etti.



Edu'yu da istiyorlar



Oliveira'nın Betis'e 10 milyon euro civarında bir ücrete mal olduğunu da kaydeden Deportes Gazetesi, önümüzdeki yıl yepyeni bir takım yaratmak için kolları sıvayan yönetimin Semih ve Güiza için elini cebine atmaya hazır olduğunu belirtti.

Takasta Real Betis'in Fenerbahçe'ye ayrıca para vermeyi de düşündüğünü de kaydeden gazete, Güiza'nın tekrar İspanya'ya dönmeye sıcak baktığını, bu yüzden transferin gerçekleşme olasılığının bir hayli yüksek olduğunu ileri sürdü.



Bu arada Real Betis'in, ağır bir sakatlık geçeren Edu'yu da renklerine bağlamak istediği, Fenerbahçe ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu için de kapıyı çalacağı ifade edildi.







