F.Bahçe'ye karşı Trabzonspor-Beşiktaş ittifakı

T24 - Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında başlayan demeç savaşına bugün Beşiktaş da katıldı.







Trabzonspor'a destek veren Beşiktaş dün akşam oynanan Fenerbahçe- Gençlerbirliği maçında sarı lacivertli takımın golünün ofsayt, penaltısının ise haksız olduğunu öne sürdü.

Beşiktaş açıklamasında daha da ileri gidildi ve futbol dünyasında rastlanmadık satırlara yer verilerek, Trabzonspor maçında bordo mavili futbolcu Burak Yılmaz’a yapılan bariz penaltının verilmediği belirtildi...

Beşiktaş Kulübü son haftalarda yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu daima hak eden kulübün kazanmasından yana olduğunu dile getirmiş, bir takım güçlerin maç sonuçlarına tesir ederek belirleyici olmamaları gerektiğini defalarca ifade etmiştir. Bununla birlikte aynı güçlerin istedikleri bir takımı şampiyon yapmak için bariz bir şekilde göreve soyundukları, spor kamuoyunun gözü önünde birtakım oyunların sergilendiği açıkça görülmektedir" denildi.

Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in de eleştirildiği açıklamada, "Tarafsızlığını aşikarca yitirmiş olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, bir kulübümüzün yurt dışı voleybol müsabakasına katılmakta, yine aynı kulübün Düzce’de yapmakta olduğu tesis inşaatını ziyaret etmekte ancak UEFA Avrupa Ligi’nde bu yıl Türkiye’yi temsil etmiş tek kulüp olan Beşiktaşımız’ın davetine katılmayıp, Futbol Federasyonu’nu temsilen bir yetkili göndermemekte sakınca görmemektedir" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener’in bugün gündeme gelen açıklamaları ve Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan bu açıklama ile ilgili iki kulüp arasında herhangi bir görüşme olmadığı kaydedilen açıklama, şöyle devam etti: "Ancak, Sayın Sadri Şener’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı ile ilgili söyledikleri, Başkanımız tarafından bir yıldır dile getirilmekte ve spor kamuoyu tarafından bilinmektedir. Ne yazık ki birçok kulübün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı’nın dikta rejiminden çekindikleri için susmayı tercih ettikleri de bir gerçektir.

Sahaya çıkan hakemlerin belirli talimatlarla görev yaptıklarını örnek vermek gerekirse;

Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasında oyuncumuz İsmail Köybaşı’na yapılan ve dört hafta sahalardan uzak kalmasına sebep olacak kasti hareket görmemezlikten gelinmiş, yine oyuncumuz Simao Sabrosa’nın attığı nizami gol sayılmayıp, rakip takımın oyuncusu Burak Yılmaz’a yapılan bariz penaltı verilmemiştir. Böyle bir zihniyetin sahaya beraberlik skoru talimatı ile çıktığı aşikardır. Yine benzer zihniyet ile dün akşam oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında bariz ofsayt pozisyonunda golü veren ve olmayan bir penaltı yaratan kişilerin hangi talimatlarla sahaya çıktıkları merak konusudur.

Öte yandan, tüm bu kasıtlı hareketlere, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün "Dünya Kulübü" olma yolunda diğer kulüpleri geçtiğinin açıkça fark edilmesi, ayrıca bu konuda duyulan haset ve kıskançlığın bariz bir şekilde ortaya çıkması neticesinde başvurulduğu da tarafımızdan memnuniyetle fark edilmektedir.

Türk Futbolu’nun mihenk taşı olan, her zaman doğruları savunarak şerefli ikincilikleri ile övünen Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Yönetim Kurulu olarak, Türk futbolunu bu zihniyetteki kişilerden kurtarıncaya kadar mücadelemize devam edeceğimizi spor kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."