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Spor

F.Bahçe'ye İspanyol, G.Saray'a İtalyan

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçları oynayacak temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Partizan maçını İspany

25 Ağustos 2008 03:00


Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında 27 Ağustos Çarşamba günü Kadıköy'de Sırbistan'ın FK Partizan takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Manuel Mejuto Gonzalez, Galatasaray'ın ise yine aynı gün Romanya'da oynanayacağı Steaua Bükreş karşılaşmasını İtalyan hakem Matteo Simone Trefoloni yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe maçının hakemi Gonzalez'in yardımcılıklarını ise Juan Carlos Yuste Jimenez ile Javier Hugo Novoa Robles yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fernando Teixeira Vitienes olacak.

Galatasaray maçının hakemi Trefoloni'nin yardımcılıklarını Cristiano Copelli ve Simone Pirondini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Banti.

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