F.Bahçe'ye imza atan Kuyt, şehitleri andı

Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda resmi sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, törende Hakkari'de şehit düşen askerlere saygılarını gönderdiğini belirtti.



Fenerbahçe'nin daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı yıldız Dirk Kuyt, Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki 10 bin taraftar önünde kendisini 3 yıl sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Hakkari'de şehit düşen askerlere saygılarını gönderdiğini belirterek sözlerine başlayan Kuyt, "Benim için buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başkanımız Aziz Yıldırım'a da ben çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızı en kısa sürede burada görmek istiyorum.Umuyorum ki en kısa zamanda kendisi de bizimle birlikte olacak" diye konuştu.



"Yeni başlayacak güzel dönem için sabırsızlanıyorum"



Kuyt, "Eski kulübüm olan 6 senemi geçirdiğim Liverpool kulübüne ve taraftarlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Orada çok güzel zamanlar geçirdim ama benim için çok güzel zamanlar yaşayacağım Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bu güzel dönem için şimdiden sabırsızlanıyorum" dedi.

Hollandalı yıldız, "Benim Fenerbahçe forması için içinde taşıdığım, hırsı ve başarı isteği oldukça fazla. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinin güzel parçalarından biri de ben olmak istiyorum" diyerek sözlerine son verdi.