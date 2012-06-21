T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'ye imza atan Kuyt, şehitleri andı

Dirk Kuyt, Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki 10 bin taraftar önünde kendisini 3 yıl sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı

21 Haziran 2012 18:45

Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda resmi sözleşme imzalayan Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, törende Hakkari'de şehit düşen askerlere saygılarını gönderdiğini belirtti.
 
Fenerbahçe'nin daha önce anlaşmaya vardığı Hollandalı yıldız Dirk Kuyt, Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki 10 bin taraftar önünde kendisini 3 yıl sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Hakkari'de şehit düşen askerlere saygılarını gönderdiğini belirterek sözlerine başlayan Kuyt, "Benim için buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda başkanımız Aziz Yıldırım'a da ben çok teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızı en kısa sürede burada görmek istiyorum.Umuyorum ki en kısa zamanda kendisi de bizimle birlikte olacak" diye konuştu.


"Yeni başlayacak güzel dönem için sabırsızlanıyorum"


Kuyt, "Eski kulübüm olan 6 senemi geçirdiğim Liverpool kulübüne ve taraftarlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Orada çok güzel zamanlar geçirdim ama benim için çok güzel zamanlar yaşayacağım Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bu güzel dönem için şimdiden sabırsızlanıyorum" dedi.

Hollandalı yıldız, "Benim Fenerbahçe forması için içinde taşıdığım, hırsı ve başarı isteği oldukça fazla. Fenerbahçe'nin şanlı tarihinin güzel parçalarından biri de ben olmak istiyorum" diyerek sözlerine son verdi.

ETİKETLER

kuytfenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24