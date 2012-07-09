F.Bahçe'ye, CAS'taki davasını çekmesi için 30 milyon dolar mı ödendi?

Fenerbahçe'ye, CAS'taki davasını geri çekmesi için 30 milyon dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe camiasına yakınlığı ile bilinen Bugün gazetesi yazarı Engin Verel'in 'istihabarat aldım' diyerek verdiği bilgiye göre; sarı-lacivertli ekibin CAS'taki davasını çekmesi için merkezi İstanbul olan bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonucunda el altından Fenerbahçe'ye 30 milyon dolar ödeme yapılmak üzere anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Bu anlaşma sonucunda da Fenerbahçe'nin CAS davasını çektiğini belirten Engin Verel, yaklaşık 2-3 ay süren görüşmeler yapıldığını belirtti. Programdaki diğer yorumcular Lemi Çelik ve Osman Tanburacı'nın "Bu görüşmeler UEFA ve TFF'nin bilgisi dahilinde mi yapıldı?" sorularına ise Engin Verel sessiz kalmakla yetindi.



Bir bomba da Hamit transferi ile ilgili



Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Hamit Altıntop ile ilgili de açıklamalarda bulunan Engin Verel, "Fenerbahçeli 3-4 idareci kasadan para çıkmadan Sow'u aldı. Aynı olay şimdi de geçerli. 7-8 tane Fenerbahçeli aynı zamanda loca da sahibi iş adamı Hamit Altıntop'u takıma hediye edecekler" sözlerini kullandı.