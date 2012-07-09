T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'ye, CAS'taki davasını çekmesi için 30 milyon dolar mı ödendi?

Bugün gazetesi yazarı Engin Verel, Fenerbahçe'nin el altından 30 milyon dolar aldığını iddia etti

09 Temmuz 2012 12:48

Fenerbahçe'ye, CAS'taki davasını geri çekmesi için 30 milyon dolar ödeme yapıldığı iddia edildi.

Fenerbahçe camiasına yakınlığı ile bilinen Bugün gazetesi yazarı Engin Verel'in 'istihabarat aldım' diyerek verdiği bilgiye göre; sarı-lacivertli ekibin CAS'taki davasını çekmesi için merkezi İstanbul olan bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonucunda el altından Fenerbahçe'ye 30 milyon dolar ödeme yapılmak üzere anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Bu anlaşma sonucunda da Fenerbahçe'nin CAS davasını çektiğini belirten Engin Verel, yaklaşık 2-3 ay süren görüşmeler yapıldığını belirtti. Programdaki diğer yorumcular Lemi Çelik ve Osman Tanburacı'nın "Bu görüşmeler UEFA ve TFF'nin bilgisi dahilinde mi yapıldı?" sorularına ise Engin Verel sessiz kalmakla yetindi.


Bir bomba da Hamit transferi ile ilgili


Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Hamit Altıntop ile ilgili de açıklamalarda bulunan Engin Verel, "Fenerbahçeli 3-4 idareci kasadan para çıkmadan Sow'u aldı. Aynı olay şimdi de geçerli. 7-8 tane Fenerbahçeli aynı zamanda loca da sahibi iş adamı Hamit Altıntop'u takıma hediye edecekler" sözlerini kullandı.

ETİKETLER

fenerbahçeaziz yıldırımcasuefatff

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24