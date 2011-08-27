F.Bahçe'ye Bank Asya faturası 200 milyon TL

T24 - Fenerbahçe, isteği doğrultusunda Bank Asya'ya düşürülürse prestij kaybının yanı sıra maddi olarak da en az 200 milyon TL kaybı olacak.



Radikal gazetesinden Kenan Başaran'ın haberine göre; 3 Temmuz’dan bu yana devam eden şike soruşturmasının temel aktörü konumunda bulunan Fenerbahçe, geçen süre içinde manevi ve maddi açıdan en çok yıpranan kulüp oldu. Soruşturmada, Beşiktaş ve Trabzonspor (üstüne üstlük Şampiyonlar Ligi’ne alınarak hem prestij hem de büyük bir gelir kazandı) gibi ezeli rakiplerinin adı geçse de daha şimdiden en büyük kaybeden Sarı-Lacivertli ekip oldu. Dün Aykut Kocaman ile futbolcular Volkan ve Emre’nin “1 milyon taraftar kart” projesine destek istemesi boşuna değildi.



Dün Federasyon’a başvuran Fenerbahçe, “Madem Avrupa’dan men ettiniz, o halde bizi Bank Asya 1. Lig’e de düşürün” dedi. Fenerbahçe’nin bu resti çok çeşitli şekillerde okunabilir. Bugün bu restin ekonomik okumasını yapalım. Kanarya, Bank Asya’ya düşürülürse, alt ligde geçireceği bir sezonun kaybı doğrudan 140 milyon TL olacak. Sponsorlar da desteklerini çekerse, kayıp 200 milyonu bulabilir ki voleybolda Acıbadem ile yollar ayrılınca yıllık 8 milyon TL’lik gelirden olundu. Bir misal daha: Anabilim Eğitim Kurumları, Fenerbahçe Koleji işletme hakkı devri görüşmelerinden çekildiğini açıkladı. Kurum, gerekçe olarak şike soruşturması nedeniyle oluşan yönetim boşluğunun kolej yönetimince istismar edilmesini gösterdi.



Takım düşürülürse, bu yıl yayın havuzundan şampiyon olduğu için kazandığı gelirin yaklaşık 25 milyon lirasını da iade etmek zorunda kalacak. Bunun yanısıra yargının vereceği para cezaları da cabası. Kulübün 70 milyon liraya yakın stat, 60 milyon lira da sponsorluk geliri bulunuyor. Taraftar destek olmak için muhtemelen dayanışma içine girecek ama aynı şeyi sponsorlar da yapar mı, göreceğiz.

Borçlar uzun vadeli



Fenerbahçe’nin 575 milyon lira borcu bulunuyor ama bunun 530 milyonu uzun vadeli. Uzun vadeli borcun 180 milyonu bankalara. Takım Bank Asya’ya düşerse Asbaşkan Ali Koç’un da açıkladığı üzere bir küçülme kaçınılmaz olacak. Fenerbahçe AŞ’ye devredilirken futbolculara 124 milyon euroluk değer biçilmişti. Emenike 10 milyon, Lugano da 3 milyon euroya satıldı. Güiza ise AŞ tarafından 6 milyon euro bedelle derneğe devredildi. Bu oyuncu Getafe’ye alacaklarına mahsuben bonservis bedeli alınmaksızın bırakıldı. Fenerbahçe’nin yokluğu yıllık net 321 milyon dolarlık ödemeyle futbolun en büyük finansörü olan yayıncı kuruluşu da zora sokar ve yayın ihalesinin de çökme tehlikesini beraberinde getirecek...







