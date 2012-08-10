F.Bahçe'nin rakibi Spartak Moskova

Avrupa’daki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Devler Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe Spartak Moskova ile eşleşti.



İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan Şampiyonlar Ligi Play Off turu kura çekiminde Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off Turu’ndaki rakibi Spartak Moskova oldu.

Sarı lacivertli takımın rakibi Spartak Moskova, Play-Off kurasına doğrudan katıldı.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Emenike Türkiye'ye gelecek mi?



Fenerbahçe'nin Spartak Moskova'yla eşleşmesi, 'şike' davasında yargılanan Emenike'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Emenike'nin avukatı futbolcunun İstanbul'da olacağını söyledi.



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rus takımı Spartak Moskova'yla eşleşmesi ilginç bir tesadüfü ortaya koydu.

Geçen yıl sezon başında yürütülen 'şike' soruşturması nedeniyle Fenerbahçe'den bir maç bile oynamadan ayrılan Emmanuel Emenike, Spartak Moskoya'ya transfer olmuştu.

Soruşturma ve dava süresince Türkiye'ye hiç gelmeyen Emenike, bu kez Spartak formasıyla İstanbul'da yer alabilir.

Radyospor'a konuşan Emenike'nin avukatı Rezan Epözdemir, "Emenike, Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe taraftarını çok seviyor. Son görüşmemizde bunu söyledi. Sezer Öztürk'le, Yobo'yla hâlen görüşüyor. Profesyonelce gelir, formasını terlettiği forması için gerekli hassasiyeti gösterir" dedi.

Emenike'nin adli açıdan yargılamasının devam ediyor olmasının gelip, Türkiye'de ifade vermemesinden kaynaklandığını belirten avukat Epözdemir, "Emenike'nin ifadesini burada vermemesinden dolayı yargılama devam ediyor. Türkiye'ye gelirse bizim açımızdan da iyi olur. Onu yarım saat, 1 saat adliyeye götürür, ifadesini alırız. Böylece Rusya'daki ifadesinin dönüşünü beklemek zorunda kalmayız" diye konuştu.

Avrupa Ligi kurası saat 14.30'da



Şampiyonlar Ligi kura çekimden sonra yapılacak Avrupa Ligi play off turu kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.

62 takımın katılacağı kurada Trabzonspor seri başı olarak yer alacak, Bursaspor ise seri başı olmayan takımlar arasında kuraya girecek.