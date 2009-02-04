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Spor

F.Bahçe'nin rakibi Siena

Euroleague 2. tur H Grubu'nda Fenerbahçe, bugün 21.45'de İtalya'nın Siena takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

04 Şubat 2009 02:00


Euroleague 2. tur H Grubu'nda Fenerbahçe Ülker, bugün saat 21.45'de İtalya'nın Montepaschi Siena takımı ile deplasmanda karşılaşacak.


Son şampiyon CSKA Mokova'ya İstanbul'da farkılı mağlup olarak Euroleague'de 2. tur karşılaşmalarına kötü başlayan Fenerbahçe Ülker, Montepaschi Siena'yı deplasmanda yenerek avantaj yakalamak istiyor.

Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımı, Euroleague 2. tur (Top 16) (H) Grubu 2. maçında bugün deplasmanda İtalyan temsilcisi Montepaschi Siena ile karşılaşacak.

Siena kentindeki Mens Sana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'de başlayacak.

Fenerbahçe Ülker ile Montepaschi Siena, gruptaki ilk maçlarını yitirmişti.

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