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Spor

F.Bahçe'nin potada kombine kartları satışa çıktı

06 Mayıs 2009 19:01

Beko Basketbol Ligi'nde play-off'larda mücadele edecek Fenerbahçe'in, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapacağı play-off maçlarının kombine kartları, satışa çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, play-off maçlarının sonuna kadar geçerli olan kombine kartlarının fiyatları şöyle:

Protkol Vip B1: 250 TL
Takım Arkası Vip 3: 100 TL
Saha İçi Localar: 100 TL
Pota Arkaları: 75 TL
Tribünler G-1, G-3, G-5, A-1, F-1, H-1: 50 TL (Öğrencilere 25 TL)

Kombine kartların satışı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Fenerbahçe Müzesi'nin yanındaki kart standından yapılacak.

Fenerbahçe kart sahibi ve Fenerbahçe kongre üyelerine, tribünlerdeki öğrenci indirimi hariç, tüm fiyatlar üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacağı belirtildi.

Alınan kombine kartlarının 9 Mayıs 2009 Cumartesi günü yapılacak Pınar Karşıyaka maçında da geçerli olacağı ifade edildi.

Bu arada, 2008-2009 sezonu kombine kartlarından alan taraftarın kombine kartlarının play-off maçlarında da geçerli olduğu kaydedildi.


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