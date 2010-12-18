T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'nin ocaktaki hedefi Diarra

Aksayan bölgeler için ocakta takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, öncelikle orta sahaya oyuncu arıyor.

18 Aralık 2010 02:00

T24 - Aksayan bölgeler için ocakta takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, öncelikle orta sahaya oyuncu arıyor.

Aykut Kocaman'ın listesinde birçok isim var. Bunlardan biri de Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Mahamadou Diarra. Sarı-lacivertli yönetimin, Malili 29 yaşındaki oyuncu için ciddi çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Hatta bazı İspanyol haber kaynakları, "Real Madrid ile F.Bahçe anlaştı. Diarra ocakta İstanbul'un yolunu tutacak" iddiasında bulunuyor.F.Bahçe'nin istediği Real'li yıldız, 'Teklif yapan bazı kulüpler var. Ancak son karar Jose Mourinho'ya ait.'

Durumum biraz karışık

Diarra ise henüz hiçbir kulüple anlaşmadığını ifade etti. Geleceği hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Madrid'in bir parçası olmaktan mutluyum. Ancak durumum belirsiz. Sezon sonunda kontratım bitiyor ve kulüp yetkilileriyle yeni sözleşme için görüşmem olmadı. Birçok teklif aldım, bu doğru. Gitmeyi de düşünürüm. Ancak son kararı teknik direktörümüz Jose Mourinho verecektir. Olacakları ben de merakla bekliyorum" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24