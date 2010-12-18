F.Bahçe'nin ocaktaki hedefi Diarra

T24 - Aksayan bölgeler için ocakta takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, öncelikle orta sahaya oyuncu arıyor.

Aykut Kocaman'ın listesinde birçok isim var. Bunlardan biri de Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Mahamadou Diarra. Sarı-lacivertli yönetimin, Malili 29 yaşındaki oyuncu için ciddi çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Hatta bazı İspanyol haber kaynakları, "Real Madrid ile F.Bahçe anlaştı. Diarra ocakta İstanbul'un yolunu tutacak" iddiasında bulunuyor.F.Bahçe'nin istediği Real'li yıldız, 'Teklif yapan bazı kulüpler var. Ancak son karar Jose Mourinho'ya ait.'

Durumum biraz karışık

Diarra ise henüz hiçbir kulüple anlaşmadığını ifade etti. Geleceği hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Madrid'in bir parçası olmaktan mutluyum. Ancak durumum belirsiz. Sezon sonunda kontratım bitiyor ve kulüp yetkilileriyle yeni sözleşme için görüşmem olmadı. Birçok teklif aldım, bu doğru. Gitmeyi de düşünürüm. Ancak son kararı teknik direktörümüz Jose Mourinho verecektir. Olacakları ben de merakla bekliyorum" dedi.





