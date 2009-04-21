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Spor

F.Bahçe'nin müthiş serisi

Fenerbahçe, bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

21 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe, bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik aldı ve hiç yenilmedi.

Fenerbahçe grup maçlarında Ankaragücü ve Tokatspor'u 1-0, Bursaspor'u 2-0, Eskişehirspor'u 3-0, çeyrek finalde karşılaştığı Bursaspor'u ilk maçta 1-0, 2.maçta 3-1, yarı final ilk maçında da Sivasspor'u 3-1 yenerken, rövanş maçında Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe 8 maçta sadece 2 gol yerken rakiplerine 14 gol attı.

SİVASSPOR'UN GALİBİYETİ YOK...

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile 3 kez karşı karşıya geldi. Bu sezon Fortis Türkiye Kupası'nda evinde oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe 2006-07 sezonunda da grup maçında Sivasspor'u Sivas'ta 4-0 mağlup etmişti.

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