F.Bahçe'nin muhtemel 11'i



Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de yarın Ankaragücü ile yapacağı maçta galibiyeti hedefliyor.



Ligde son iki maçını kazanamayarak zirve yarışından uzakta kalan sarı-lacivertliler, Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.



Cezalı futbolcular Semih, Lugano ve Volkan Demirel'in forma giyemeyeceği maç öncesi Alex ve Gökhan Gönül'ün iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi.



Uzun bir süre sonra dünkü antrenmanda yeniden takımla çalışmalara başlayan Alex ve Gökhan Gönül'ün, teknik direktör Luis Aragones'in görev vermesi durumunda yarınki maçta

forma giymesi bekleniyor.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Emre, Edu ve Abdülkadir ise yarınki maçta oynamayacak.



5 OYUNCU SARI KART CEZASI SINIRINDA



Fenerbahçe'de, Ankaragücü maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Ankaragücü maçı öncesi 3'er sarı kartları bulunan Alex, Yasin, Ali, Önder ve Selçuk, yarınki maçta sarı kart görürse, 30. haftada Beşiktaş ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.



Özellikle, Lugano ve Edu'nun yokluğunda savunmada görev yapan Yasin ve Önder'in yarın cezalı duruma düşmesi halinde, sarı-lacivertliler Beşiktaş maçında savunmada çok büyük sıkıntı yaşayacak.



MUHTEMEL 11



Fenerbahçe'nin yarınki maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:



Volkan Babacan, Ali, Yasin, Önder, Roberto Carlos, Gökhan Emreciksin (Alex), Selçuk, Deniz, Vederson, Deivid, Güiza.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.