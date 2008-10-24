F.Bahçe'nin kritik virajı



Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'den 5 gol yiyerek gruptan çıkma umutlarını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'yi, 17 gün içinde oynayacak 5 zorlu maçın stresi sardı.



Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki son 2 karşılaşmada kalesinde tam 9 gol gören Sarı-Lacivertlilerin herhangi bir önlem alınmadığı takdirde Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste hezimetler yaşayabileceği belirtiliyor. Şu an ligde 10., Avrupa'da sonuncu olan Kanarya, böyle devam ederse hedeflerinden çok çabuk uzaklaşacak.



Avrupa kupalarında Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisi Arsenal önünde biten F.Bahçe, ligde ise geçen yıl Bursaspor karşısındaki mağlubiyetin ardından sadece Kayserispor'a kaybetti. Ancak Sarı-Lacivertlilerin gelecek günler adına olumlu işaretler vermemesi taraftarını endişelendiriyor. Çünkü Fenerbahçe'yi kısa süre içinde birbirinden kritik karşılaşmalar bekliyor. Son 2 yıl evinde yenemediği Bursaspor, yarın Kadıköy'e yine puan için geliyor.



2006-07 sezonunda 37 maçlık yenilmezlik serisini Sinan Kaloğlu'nun tek golüyle bozan Yeşil-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon da teknik direktör Zico'nun yedeklerle çıktığı mücadeleden zaferle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Bursaspor'un ardından 30 Ekim'de Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Dış sahada oynadığı 4 maçta sadece lig sonuncusu Kocaelispor'u zar zor yenebilen Sarı Kanaryalar, Ankaragücü'nden sonra 2 Kasım'da ligin çıkıştaki takımlarından Eskişehirspor'un konuğu olacak.



Fenerbahçelileri asıl tedirgin eden maç ise 5 Kasım'daki Arsenal deplasmanı. Kadıköy'de kendini hiç sıkmadan 5 kez ağları havalandıran İngiliz temsilcisi bu defa Emirates Stadı'nda Fenerbahçe'yi yenerek bir üst tura yükselmeyi garantilemeye çalışacak. Londra'dan döner dönmez Fenerbahçe, kaybederse en ağır yarayı alacağı bir müsabakaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler, 9 Kasım'da Saracoğlu'nda Galatasaray ile derbide kozlarını paylaşacak.

